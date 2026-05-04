Mercato Milan, Pedullà: «Penso ai soldi che ha speso il Milan: 40 milioni per…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Alfredo Pedullà, attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube , ha analizzato con criticità la situazione in casa Milan. Al centro del dibattito vi è la gestione del calciomercato estivo rossonero, che non ha restituito i frutti sperati in termini di prestazioni in campo sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

PAROLE – «lo, per esempio, penso al Milan, no? E alle operazioni che ha fatto il Milan, ai soldi che ha speso il Milan. Ma se tu spendi 40 milioni e passa, più o meno, ma dentro quella cifra ci sono Jashari, Nkunku, Athekame, Estupinian, non son 40 per Athekame ed Estupinian, ma sono 40 circa per i primi due nomi, e c’è il timbro del direttore sportivo e in campo non c’è una resa, comincia a essere una situazione allarmante».