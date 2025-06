Mercato Milan, la bomba di Passerini: «Allegri e Tare stanno pensando a questo top attaccante»

Mercato Milan, Carlos Passerini, noto giornalista, ha indicato in Victor Osimhen la grande tentazione di Tare e Allegri per l’attacco

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlos Passerini, noto giornalista, ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Tentazione Osimhen, o suggestione? A me piace di più adesso dare la formula tentazione, tipica del calciomercato. Però tentazione Milan per Osimhen. Cosa c’è di vero in questo interessamento del Milan per Osimhen? Io uso la formula tentazione Osimhen, non tanto suggestione, perché il Milan ci sta pensando. È un nome che è in testa alla dirigenza del Milan. È un nome che è in testa anche a Max Allegri. Quindi questo è il punto di partenza. È un giocatore che può piacere a tutti, è evidente che non serva essere geni del calcio per capire che Osimhen farebbe molto comodo a tutti. Ha segnato 26 gol in 30 partite con il Galatasaray. Capocannoniere del campionato turco. Sappiamo però che è ancora di proprietà del Napoli che chiede 75 milioni per l’estero, mentre non c’è una vera e propria cifra fissa, una clausola, per l’Italia. È chiaro però che il Napoli, campione d’Italia, non cede tanto volentieri a una concorrente diretta, come potrebbe essere il Milan l’anno prossimo, un giocatore di quel valore. Osimhen però a Napoli non ci vuole tornare […]. L’estate è lunga e questo è il tipico affare che secondo me potrebbe tenere banco per tutta la stagione. Potrebbe diventare anche un tormentone. Vi chiedo: vendereste in cambio Leao e con quei soldi andreste su Osimhen? È uno scambio sensato? Sono due ruoli diversi, ma al Milan potrebbero fare comodo i gol di un attaccante del genere. Io personalmente ci penserei».