Paganini annuncia: «Offerta da 100 milioni dal Psg per Leao». Il giornalista ha svelato le mosse della squadra francese sul mercato

Il giornalista Paolo Paganini, in un video pubblicato su Twitter, ha parlato di mercato e anche di quello del Milan. Nulla in entrata, ma in uscita.

Con la possibile uscita di Mbappé verso Madrid, il Psg fa spesa in Italia: 100 milioni per Victor Osimhen e soprattutto 100 milioni per Rafael Leao.