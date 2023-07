Mercato Milan, Origi e Rebic ai saluti: la decisione di Pioli sulla tournée. I due rossoneri sono destinati a partire, non in direzione USA

Divock Origi e Ante Rebic sono da settime sul mercato. Il Milan cerca soluzioni per le loro cessioni: in entrambi casi sono questioni difficili, dato che sono gli stessi giocatori a fare muro in questa situazione.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà di Stefano Pioli sarebbe quella di non portare uno dei due nella tournée americana. La decisione, però, dipenderà da come si evolverà il mercato e quindi da quanti attaccanti avrà a disposizione il tecnico negli Stati Uniti.