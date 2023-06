Openda Milan: piace a Pioli, da superare la concorrenza! I dettagli

Openda Milan: piace a Pioli, c’è da superare la concorrenza! I dettagli. Non il tipico centravanti, ma un profilo perfetto per il tecnico

Il Milan è sempre alla ricerca del centravanti: piacciono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Due profili che corrispondono alle esigenze del Milan, ovvero giocatori in grado di segnare e portare gol alla squadra di Pioli. Tuttavia, proprio al tecnico rossonero piace anche un altro giocatore.

Si tratta di Lois Openda. Nel mercato rossonero, è in lista a seguire i due centravanti citati prima. È diverso dagli altri due, più seconda punta che lavora in funzione del centravanti. Per questo piace a Pioli. Il problema, però, rimane la concorrenza internazionale che c’è su di lui.