Mercato Milan, Okafor: la decisione è presa, i fatti lo dimostrano. Il giocatore del Salisburgo ha deciso parte del suo futuro

Il Milan ha messo nel mirino Okafor, che oramai ha deciso il proprio futuro, come dimostrato dal cambio di agente che lo segue. Come riporta calciomercato.com, Okafor ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Salisburgo e «la scelta di affidarsi alla Sport360 è un chiaro segnale delle sue intenzioni: l’agenzia ha dei rapporti ben radicati con tutti i migliori club della Bundesliga».

Nonostante l’amo sia in direzione Germania, la ‘pesca’ del Milan continua: la nuova agenzia ha una sede anche in Italia e i rossoneri potrebbero avviare i contatti, con il Salisburgo che ha fissato il prezzo del giocatore sui 20/25 milioni.