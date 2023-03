Mercato Milan, occhi puntati sulla Nazionale italiana: ecco il perché. I rossoneri valutano il centroavanti per il mercato estivo

Tempo di Nazionale per i campionati europei e il Milan tiene gli occhi puntati su quella italiana.

Questo perché i rossoneri hanno puntato Mateo Retegui per il prossimo mercato estivo, centravanti del Tigre in prestito dal Boca Juniors che è stato chiamato da Roberto Mancini per la nazionale italiana.