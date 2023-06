Mercato Milan, obiettivo blindare Maignan: ecco le mosse del club! Dopo i tanti rinnovi firmati, è tempo anche del portiere francese

Il Milan punta forte sui rinnovi. Tonali, Theo Hernandez, Bennacer e last but not least quello di Rafael Leao, con l’annuncio fatto nella giornata di ieri. I rossoneri, però, vogliono blindare anche un altro giocatore.

Si tratta di Mike Maignan: come scrive il Corriere della Sera, è previsto un prolungamento e un aumento sostanziale dello stipendio.