Mercato Milan, a caccia dell’esterno destro: non solo Chukwueze… Nel suo caso c’è un problema di cartellino, ma Pulisic rimane

Secondo Tuttosport, il Milan è a caccia di un esterno destro d’attacco. Per rinforzare un reparto che potrebbe svuotarsi, i profili ideali sono due.

Si tratta di Chukwueze e Pulisic, entrambi in scadenza nel 2024. La questione più spinosa riguarda il primo: il Villarreal punta in alto e chiede 25 milioni per il gicoatore.