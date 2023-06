Nuovo Milan, nuovo mercato: ecco i nomi sul taccuino! Da Openda a Nelson, i rossoneri hanno deciso di investire sui giovani

Nuovi profili di mercato per il nuovo Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già parlato con Reiss Nelson, classe 1999 dell’Arsenal. Attenzione anche ai nomi di Sarr del Watford e N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte. È vicino alla Roma, ma potrebbe tornare nome calo.

Per l’attacco il primo nome è quello di Lois Openda del Lens. Il Lipsia, però, ha un accordo con lui e per averlo c’è bisogno di una cifra che oscilli tra i 35 e i 40 milioni. Occhi anche su Gianluca Scamacca, soprattutto se in virtù del prestito.