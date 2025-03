Mercato Milan, tanti nomi in uscita per l’estate! Tutti i dettagli e le cifre. Segui le ultimissime sul club rossonero

Interessante panoramica fornita dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate e in particolare per quanto riguarda le operazioni in uscita. I rossoneri infatti potrebbero ritrovarsi in cassa un tesoretto di oltre 80 milioni di euro se venissero riscattati tutti i calciatori attualmente in prestito.

Parliamo di Kalulu, il cui riscatto da parte della Juve appare scontato, Adli dalla Fiorentina, Pobega dal Bologna, Colombo e Vasquez dall’Empoli e Bennacer dal Marsiglia. Difficile quello di Okafor da parte del Napoli (riscatto fissato a 23.5 milioni di euro). Da capire poi il destino di Saelemaekers, legato al Milan da un contratto fino al 2027 e attualmente in prestito secco alla Roma.