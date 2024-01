Mercato Milan, il Napoli cerca un difensore: c’è un ex obiettivo rossonero in pole. Le ultime notizie

Il Napoli ci riprova e, dopo il colpo fortunato di Kim dal Fenerbahce, guarda di nuovo in Turchia per la difesa e il nome nuovo e Victor Nelsson.

Come riportato dai media turchi, il difensore danese classe 1998 – che in passato è stato accostato anche a Atalanta, Fiorentina e al mercato Milan – è in scadenza di contratto a giugno con il Galatasaray e i campioni d’Italia stanno sondando il terreno attorno.