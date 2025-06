Mercato Milan, Musah in stallo! Manca la quadra, prende corpo questo scenario. Ultime

Condividi via email

Mercato Milan, la trattativa con il Napoli per Yunus Musah è in stallo: non si sblocca infatti il discorso legato ai bonus. I dettagli

L’attesa per l’approdo di Yunus Musah al Napoli si sta trasformando in una vera e propria telenovela estiva, con un epilogo che, al momento, sembra tutt’altro che imminente. Ciò che appariva come una trattativa ben avviata, con il club partenopeo deciso a rafforzare il proprio centrocampo con il giovane talento americano, si è improvvisamente arenato su un ostacolo che, pur potendo sembrare secondario, sta dimostrando tutta la sua criticità: la questione legata ai bonus.

Come riportato con la consueta precisione da Fabrizio Romano, uno dei più autorevoli esperti di calciomercato a livello mondiale, l’operazione Musah al Napoli è attualmente in una fase di stallo totale. Il nodo cruciale risiede proprio nella mancanza di un’intesa definitiva sui bonus che andrebbero a integrare la parte fissa del trasferimento dal calciomercato Milan. E non si tratta di una semplice divergenza su una clausola isolata. Il problema, secondo Romano, è molto più articolato e complesso.

Le discussioni tra le parti, infatti, non riguardano soltanto il numero complessivo dei bonus che dovrebbero essere inseriti nell’accordo. Ci si sta scontrando anche e soprattutto sulla loro natura, ovvero quanto questi bonus siano “facili” o “difficili” da raggiungere. Questo significa che i due club hanno visioni opposte sulle condizioni che farebbero scattare i pagamenti aggiuntivi. Si parla, presumibilmente, di clausole legate a presenze, gol, assist, raggiungimento di obiettivi di squadra come la qualificazione alle coppe europee o la vittoria di trofei.

Per il Napoli, l’inserimento di bonus troppo facilmente raggiungibili significherebbe un esborso economico maggiore e meno controllabile nel tempo, potenzialmente oneroso. Dal canto suo, il Milan cercherà di massimizzare il guadagno, spingendo per bonus che abbiano maggiori probabilità di essere incassati, valorizzando al massimo il proprio calciatore. Questa discordanza di vedute sta creando una vera e propria barricata negoziale, rendendo ogni passo in avanti estremamente complicato.

Fabrizio Romano sottolinea con forza come questa porzione dell’operazione non sia affatto “secondaria”. Al contrario, rappresenta un elemento fondamentale che sta bloccando il buon esito della trattativa. Un accordo sui bonus è, di fatto, parte integrante del valore complessivo del trasferimento e incide in maniera significativa sulla pianificazione finanziaria di entrambi i club.

Allo stato attuale, la situazione è di completo blocco. Non ci sono segnali di un’imminente ripresa dei colloqui o di un’apertura da una delle due parti che possa sbloccare l’impasse. Il Napoli dovrà decidere se accontentare le richieste del Valencia sui bonus, trovando una soluzione di compromesso, o se virare su altri obiettivi di mercato, qualora il muro eretto dai club spagnolo si rivelasse insormontabile. La sensazione è che i tifosi azzurri dovranno armarsi di ulteriore pazienza prima di vedere Musah vestire la maglia partenopea, sempre che l’affare non naufraghi definitivamente a causa di questi complessi bonus.