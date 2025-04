Mercato Milan, lascia il club a giugno? Valutazioni in corso, le offerte non mancano

Mercato Milan, Yunus Musah potrebbe lasciare il club rossonero a giugno: Francia, Inghilterra e Napoli di Conte sul calciatore

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe salutare Yunus Musah al termine della stagione:

PAROLE – «Futuro in bilico per Yunus Musah, che ha giocato tanto in questa stagione ma con un rendimento certamente non eccezionale. Il centrocampista americano sta soffrendo anche le contestazioni di una grande parte del pubblico e dovrebbe fare le valigie al termine della stagione: ha un buon mercato in Francia e Inghilterra, piace anche al Napoli di Antonio Conte».