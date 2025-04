Mercato Milan, il retroscena lascia di stucco: è successo a gennaio, clamorosa ricostruzione

Mercato Milan, clamoroso retroscena sulla cessione di Alvaro Morata al Galatasaray: parla l’intermediario e agente George Gardi

Intervistato da turkiyegazetesi.com.tr, George Gardi, agente ed intermediario, ha svelato questo retroscena sull’addio di Morata nel calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «No, non si tratta di pressione, ma di motivazione a fare prestazioni di livello superiore. Vorrei citare anche il Besiktas, è un club importante e ci sono altri club che si comportano bene. Sì, è vero che il Fenerbahce voleva prendere Icardi. Anche molti altri club erano interessati a lui. Ultimamente ho notato che il Fenerbahce è interessato anche a giocatori per i quali ho negoziato i trasferimenti per il Galatasaray, ad esempio quelli di Zaniolo e Skriniar. Ammetto che in alcune occasioni ho usato strategie per evitare che ciò accadesse, come nel caso di Morata. Non volevo ostacoli finanziari nelle mie trattative con Morata e il Milan. Sapevo che anche il Fenerbahce stava cercando un giocatore per lo stesso ruolo, così ho contattato l’Al Nassr e l’agente di Talisca e ho detto loro che il Galatasaray era interessato al giocatore e voleva finalizzare il trasferimento. Pochi giorni dopo le mie telefonate, Il Fenerbahce ha comprato Talisca. Con l’appoggio di Abdullah Kavukçu, ho continuato le trattative con Morata in segreto».