Morata Milan: spunta un nuovo derby di mercato? L’Inter pensa… Lo spagnolo vuole tornare in Italia e nella lotta c’è un altro club

È una fase del mercato dove ogni trattativa rischia di diventare un derby di calciomercato per Milan e Inter. Spunta, infatti, l’ipotesi Alvaro Morata in casa neroazzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, può essere acquistato a un prezzo di saldo (meno di 10 milioni), occasione che l’Inter non vuole farsi sfuggire. Lo spagnolo in A tornerebbe volentieri, ma non potrà aspettare in eterno. Inter e Milan sono state avvisate