Mercato Milan, Moncada già al lavoro! Sondati alcuni profili, questo l’obiettivo primario del club

Mercato Milan, in attesa della nomina del nuovo DS Moncada è già al lavoro: l’obiettivo è quello di creare un nucleo italiano

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan ha un obiettivo chiaro in vista della prossima estate.

Moncada insieme al gruppo di lavoro ha messo nel mirino qualche profilo (Ricci è un esempio), ma bisognerà prima risolvere gli enigmi sulla guida tecnica, poi i dossier sulle situazioni in bilico (Theo, Maignan e non solo). La speranza in casa Milan è quella è di formare un nucleo tricolore.