Mercato Milan, Milinkovic Savic: Lotito fa la sua mossa! Lo scenario. Milan e Juve aspettano Lotito, soprattutto in merito al prezzo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito spera ancora di cedere Milinkovic Savis per una cifra che equivale a 40 milioni di euro, ma vista la scadenza fissata al 2024 sarà inevitabile per il patron calare le pretese.

Su suggerimento del tecnico Sarri, Lotito potrebbe abbassare le pretese: per questo motivo avrebbe sondato la disponibilità di Juve e Milan a trattare il calciatore.