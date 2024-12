Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: c’è anche lui nella lista dei desideri per il centrocampo!

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: i rossoneri pronti ad investire pesantemente a gennaio. Sono quattro i nomi a centrocampo

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan avrebbe deciso di allargare i cordoni della borsa e di investire pesantemente già a gennaio per quanto riguarda il reparto di centrocampo.

Il nome in pole è quello di Samuele Ricci, ma se non dovesse arrivare c’è già un’alternativo. Oltre Stiller e Frendrup, piace molto anche Bondo del Monza come riportato dal Corriere dello Sport.