Mercato Milan, Tare completamente spiazzato! Pre-contratto già firmato per gennaio? Incredibile indiscrezione

Mercato Milan, Igli Tare spiazzato da Mike Maignan: il portiere avrebbe già deciso di lasciare il club rossonero. Ultime

La fonte “Calciomercato.it” sostiene che Mike Maignan si stia preparando a lasciare il calciomercato Milan al termine della stagione, con il Chelsea in pole position per il suo acquisto. L’articolo indica che l’addio del portiere francese, che ha servito il club per cinque stagioni, sembra inevitabile, nonostante la sua importanza come capitano e la sua professionalità.

Secondo le informazioni, un trasferimento al Chelsea era già stato quasi finalizzato la scorsa estate. Nonostante Maignan avesse raggiunto un accordo personale con il club londinese, l’operazione non è andata a buon fine a causa della mancata intesa tra il Milan e i Blues. Nonostante la delusione, il portiere ha agito in maniera professionale, accettando di rimanere sotto la guida del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, dimostrando il suo impegno nei confronti della squadra.

Tuttavia, il rinnovo del contratto di Maignan, in scadenza a giugno 2026, è attualmente in stallo. Le trattative per un prolungamento si sono bloccate dopo che il club rossonero ha cambiato i termini di un accordo già raggiunto in precedenza. Questo “voltafaccia della società” avrebbe indisposto il giocatore, spingendolo a valutare una partenza a parametro zero alla fine della stagione 2025/2026.

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, riportate dal sito ‘TBR Football’, confermano il forte interesse del Chelsea per Maignan. Il nuovo tecnico dei Blues, Enzo Maresca, lo avrebbe richiesto esplicitamente, tanto da non aver acquistato nessun altro portiere durante l’ultima finestra di calciomercato estivo. L’obiettivo del club londinese sarebbe quello di far firmare a Maignan un pre-contratto già a gennaio 2026, per assicurarselo a parametro zero a partire dal 1° luglio 2026.

Di fronte a questa situazione, il Milan si sta già muovendo per trovare un sostituto all’altezza. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, avrebbe individuato in Zion Suzuki del Parma il profilo ideale per il ruolo. Il portiere giapponese, nato in New Jersey, rispecchia pienamente la nuova filosofia del club rossonero: è un giovane talento, con un costo del cartellino e un ingaggio contenuti, e un potenziale di rivendibilità elevato. Il Parma valuta il giocatore, classe 2002, tra i 20 e 25 milioni di euro. Suzuki è descritto come un portiere moderno, con grandi qualità, che ha già attirato l’attenzione di diversi club, anche in Premier League.

L’eventuale partenza di Maignan, che dal 2021 a oggi ha collezionato 166 presenze e vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana, segnerebbe la fine di un’era per il Milan e aprirebbe una nuova fase di ricostruzione della porta rossonera. La strategia del club, sotto la guida di Tare, sembra puntare su giovani promesse come Suzuki, un investimento che potrebbe garantire solidità e un ritorno economico in futuro.