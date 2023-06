Milan Maignan: ecco il piano anti-Chelsea dei rossoneri! Pronto a breve il rinnovo per il portiere francese

Non solo mercato in entrata. Il Milan pensa a blindare i propri giocatori e questa volta è il turno di Mike Maignan. Spaventati dalle sirene inglese, quelle del Chelsea in particolare, i rossoneri si muovo.

Come scrive Tuttosport, l’obiettivo è blindarlo, con un contratto fino al 30 giugno 2028, con 5 milioni di euro di ingaggio per il portiere francese. Per la valutazione di mercato, non si accetterebbero offerte al di sotto degli 80 milioni di euro.