Mercato Milan, intrigo Loftus-Cheek! Quel tecnico resta in pressing, gli aggiornamenti

Mercato Milan, da risolvere l’intrigo Loftus-Cheek in casa rossonera: Maurizio Sarri ha tutta l’intenzione di portarlo alla Lazio

Il nome di Ruben Loftus-Cheek continua a risuonare nei corridoi di Formello, un obiettivo che il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non ha mai nascosto di voler portare alla sua corte. L’interesse per il centrocampista inglese, attualmente al Milan, è tutt’altro che nuovo; Sarri lo ha avuto sotto la sua guida ai tempi del Chelsea, sviluppando un’ammirazione profonda per le sue qualità tecniche e fisiche. Questo apprezzamento, come rivelato da Alfredo Pedullà, è rimasto costante nel tempo, alimentando il desiderio del tecnico di riunirsi con il suo ex pupillo.

Due anni fa, la possibilità di vedere Loftus-Cheek vestire la maglia della Lazio era già una concreta ipotesi. Sarri aveva espresso chiaramente la sua preferenza per il giocatore, vedendo in lui il profilo ideale per rinforzare il centrocampo laziale. Tuttavia, in quell’occasione, fu il calciomercato Milan a muoversi con maggiore decisione e velocità, assicurandosi le prestazioni del talentuoso inglese. La tempestività dei rossoneri precluse alla Lazio la possibilità di intavolare una trattativa seria, lasciando Sarri con un rimpianto che, a quanto pare, non si è mai del tutto spento.