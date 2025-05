Mercato Milan, l’indiscrezione getta nel panico l’ambiente rossonero! Partono due top player, notizia da non credere

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: quella di oggi contro il Monza potrebbe essere l’ultima gara in rossonero per Leao e Reijnders

Come riportato da Orazio Accomando, quella di oggi contro il Monza potrebbe essere l’ultima partita in rossonero per Tijjani Reijnders e Rafael Leao. L’olandese Reijnders è fortemente corteggiato dal Manchester City, che sembra essere pronto a fare un’offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni.

Per quanto riguarda Leao, il portoghese è oggetto di interesse da parte di diverse squadre europee, tra cui il Bayern Monaco e l’Atlético Madrid. La sua velocità e abilità tecnica lo rendono un giocatore molto appetibile per i top club europei.

La partita di oggi potrebbe quindi essere un addio per entrambi i giocatori, che potrebbero lasciare il calciomercato Milan per approdare in nuovi lidi calcistici