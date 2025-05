Mercato Milan, la posizione di Leao e quella rossonera: gli aggiornamenti sul futuro

Condividi via email

Mercato Milan, Leao resta in bilico: per il club rossonero non è tra i cedibili ma Mendes è al lavoro per spostarlo da Milanello

Rafael Leao ha concluso la stagione in modo negativo, trascorrendo 90 minuti in panchina durante la partita contro il Monza, mentre San Siro esprimeva aperta contestazione nei confronti del Milan. Questo finale di stagione ha sollevato dubbi sul suo futuro in rossonero, soprattutto considerando il rapporto apparentemente teso con l’allenatore Sergio Conceição.

I tifosi sono preoccupati e temono un possibile addio, soprattutto dopo che Leao ha rimosso ogni riferimento al Milan dal suo profilo Instagram. Tuttavia, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha rassicurato che il club non ha bisogno di sacrificare nessuno per ragioni di bilancio e che l’obiettivo è costruire la squadra della prossima stagione intorno a Leao.

Nonostante la clausola rescissoria da 175 milioni di euro, Leao sembra ancora parte del progetto rossonero. Tuttavia, l’ombra del suo agente Jorge Mendes è sempre presente e diverse squadre sono interessate a lui, tra cui l’Arabia Saudita e il Chelsea, che hanno già discusso di cifre e contratti.

Il calciomercato Milan cercherà di trattenerlo, ma non sarà facile, soprattutto con squadre come Arsenal e Bayern Monaco sullo sfondo, come riportato da calciomercato.com.