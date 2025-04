Mercato Milan, scenario da incubo! C’entra Leao, l’idea di Mendes è da non credere. I dettagli

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro di Rafael Leao: tra le ipotesi spunta anche un eventuale trasferimento al Napoli

Intervenuto a Radio Punto Zero, il giornalista Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, ha dato un clamoroso aggiornamento sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Leao:

PAROLE – «Leao gira già da qualche settimana come erede di Kvara, lo prenderei subito ma è molto difficile. Mendes vuole portarlo via dal Milan, la destinazione più probabile è la Premier League. Al Barcellona manca la liquidità, che invece avrebbe il Napoli. Mendes è intenzionato a fare un sondaggio esplorativo con gli azzurri. La valutazione del giocatore è sui 75-80 milioni di euro, il problema non è il cartellino, ma l’ingaggio. A Leao dovresti dare non meno di 8 milioni di euro, nella squadra azzurra il più pagato è Lukaku e difficilmente si andrà oltre quei parametri».