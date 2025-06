Mercato Milan, bomba dalla Germania! Lui lo vuole al Bayern Monaco, pressing totale sul portoghese

Mercato Milan, clamorosa bomba dalla Germania: Vincent Kompani, allenatore del Bayern Monaco, vuole Rafael Leao. I dettagli

La notizia rimbalza dalla Germania e accende il calciomercato estivo: il Bayern Monaco, sotto la guida del neo-allenatore Vincent Kompany, avrebbe messo nel mirino Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. L’indiscrezione, riportata con forza da Di Marzio, parla di un desiderio “forte” da parte del tecnico belga di portare il talentuoso esterno a Monaco di Baviera, un’operazione che, seppur complessa, potrebbe infiammare le prossime settimane.

Kompany, reduce da un’esperienza non del tutto fortunata al Burnley ma apprezzato per le sue idee di calcio offensivo e dinamico, vedrebbe in Leão l’uomo ideale per dare una scossa all’attacco bavarese. Dopo una stagione in cui il Bayern ha mostrato qualche crepa, soprattutto in termini di imprevedibilità offensiva, l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Leão – dribbling fulminante, velocità supersonica e capacità di creare superiorità numerica – rappresenterebbe un innesto di altissimo livello. Il modulo e la filosofia di gioco di Kompany, che predilige un calcio propositivo e basato sull’ampiezza, sembrano sposarsi perfettamente con le qualità del portoghese, che agisce prevalentemente sulla fascia sinistra, ma è capace di accentrarsi e rendersi pericoloso anche in zona gol.

Tuttavia, l’operazione Leão si preannuncia tutt’altro che semplice. Il calciomercato Milan, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, considerato il punto di riferimento tecnico della squadra. Il contratto che lega Leão ai rossoneri è di lunga durata, fino al 2028, e include una clausola rescissoria monstre da 175 milioni di euro. Una cifra che, seppur elevatissima, potrebbe non spaventare del tutto un colosso economico come il Bayern Monaco, notoriamente abituato a investimenti importanti per raggiungere i propri obiettivi. Sarà interessante capire se i bavaresi, dopo aver sondato il terreno, saranno disposti a sferrare un attacco deciso o se tenteranno di negoziare con il Milan per trovare una soluzione intermedia, pur sapendo che la posizione dei rossoneri è di assoluta irremovibilità.

Il futuro di Rafael Leão, dunque, è al centro delle attenzioni. Il Milan lo considera incedibile e la volontà del giocatore, per ora, sembra essere quella di continuare la sua avventura in rossonero. Tuttavia, le sirene del Bayern Monaco, con un Vincent Kompany che lo desidera “fortemente” come sottolineato da Di Marzio, potrebbero rappresentare una tentazione non da poco. Sarà una delle telenovele di questo calciomercato estivo, con i tifosi del Milan che incrociano le dita e quelli del Bayern che sognano l’arrivo del funambolo portoghese in Bundesliga.