Kamada Milan: sfuma il colpo rossonero? Ecco TUTTA la verità

Kamada Milan: sfuma il colpo rossonero? Questione burocratiche frenano l’ufficialità, ma non solo: i rossoneri si guardono intorno

Daichi Kamada è promesso sposo del Milan da settimane. A frenare l’ufficialità è arrivata la burocrazia: l’iscrizione degli agenti ha frenato i tempi, con il nipponico che però era sicuro del suo approdo in rossonero.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tempo è beffardo nel calciomercato, ma non solo. Kamada occuperebbe un posto riservato ad acquisti extracomunitari. Ma da inserire in quella casella il Milan ha diversi giocatori: Chukwueze, Arda Guler, Loftus-Cheek. Kamada ha buone probabilità di essere rossonero, ma non la certezza.