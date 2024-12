Mercato Milan, Cairo contatta Ibrahimovic! Risvolto inaspettato, dialoghi in corso per... Ultimissime

Mercato Milan, Cairo, presidente del Torino, ha contattato Zlatan Ibrahimovic per Luka Jovic: è l’alternativa a Beto in casa granata

Come riferito da calciomercato.com, Luka Jovic potrebbe lasciare il calciomercato Milan a gennaio con destinazione Torino:

PAROLE – «Beto in direzione Torino? Servirà un investimento importante da parte del club di Cairo. Il patron dei granata desidera cercare di trovare una quadra a stretto giro di posta, così da regalare a Vanoli un nuovo innesto già per i primissimi giorni del nuovo anno. Da valutare, però, è il prezzo del cartellino che ne fanno i Toffees: un anno e mezzo fa, gli inglesi hanno pagato la punta ex Udinese 25 milioni di euro, adesso ne hanno chiesti almeno 20 ai piemontesi, ma si potrebbe chiudere intorno ai 16, ovvero la cifra minima che permetterebbe all’Everton di cedere il giocatore senza creare una minusvalenza. Un cifra importante, tuttavia, per le casse granata. Dunque, quale strada seguire per chiudere l’affare? Come riporta La Stampa, sul piatto ci sono due possibilità: un prestito con obbligo condizionato a 8/10 milioni, oppure un prestito secco oneroso a 2/3 milioni che permetterebbe ad entrambe le parti di aggiornarsi alla fine della stagione. Servirà comunque uno sforzo al Torino per arrivare alla chiusura dell’operazione. Nel frattempo, i granata si cautelano tenendo accesi i contatti per Marko Arnautovic dell’Inter e Luka Jovic del Milan, entrami in uscita dalle rispettive società».