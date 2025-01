Mercato Milan, clamorosa notizia sul serbo! Spunta la formula con cui può lasciare Milanello. Ultime

Condividi via email

Mercato Milan, spunta una soluzione a sorpresa per il futuro di Luka Jovic: i rossoneri possono svincolare l’attaccante serbo

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe liberare Luka Jovic a parametro zero nonostante i 6 mesi di contratto restanti:

PAROLE – «Negli ultimi mesi solo il Fenerbahce aveva manifestato un certo interesse per Luka Jovic ma ora la pista è svanita nel nulla. Fali Ramadani dovrà sondare i mercati esotici oltre a quello turco, sfruttando contatti ben strutturati. Il Milan, dal canto suo, potrebbe facilitare l’uscita dell’ex Real Madrid con il free transfer in modo da risparmiare sul lauto ingaggio da 3 milioni di euro netti. Lo stesso Sergio Conceicao non sembra voler puntare su Luka Jovic, ora a un bivio: rimanere altri 6 mesi ai margini o provare a trovare una nuova sfida anche autonomamente».