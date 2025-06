Mercato Milan, tifosi spiazzati! Lo spiffero sullo svizzero cambia tutti gli scenari. Cosa è successo

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione di Di Marzio su Xhaka: i rossoneri al momento avrebbero deciso di non affondare il colpo

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo e, come di consueto, le indiscrezioni si susseguono a ritmo serrato. Tra i nomi accostati ai rossoneri, quello di Granit Xhaka ha generato un certo interesse, ma le ultime notizie fornite da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport – Calciomercato l’Originale, sembrano smorzare gli entusiasmi. Secondo Di Marzio, infatti, la richiesta economica del Bayer Leverkusen per il centrocampista svizzero è al momento troppo elevata per le casse del Diavolo.

Il Milan starebbe valutando attentamente la situazione legata a Xhaka, un giocatore di indubbia esperienza e qualità, che potrebbe portare fisicità e leadership al centrocampo di Fonseca. Tuttavia, l’età del calciatore, un over 30, rappresenta un fattore cruciale nelle strategie di mercato del club di Via Aldo Rossi. L’orientamento della dirigenza, infatti, è quello di investire cifre importanti su profili più giovani e con maggiore potenziale di rivendita, in linea con la filosofia adottata nelle ultime stagioni. Spendendere “così tanto” per un giocatore che non garantirebbe una plusvalenza futura significativa, e che si avvicina alla fase calante della sua carriera, non rientra nei piani della società.

Le parole di Di Marzio sono chiare: “Il Milan sta valutando se affondare su Granit Xhaka, perché ad oggi la richiesta economica del Bayer è fuori portata per il Milan, che non vorrebbe spendere così tanto per un centrocampista over 30.” Questa affermazione sottolinea come il prezzo del cartellino sia il principale ostacolo all’arrivo dell’ex Arsenal a Milano. Nonostante le qualità tecniche del giocatore siano apprezzate, la sostenibilità economica dell’operazione è prioritaria per il management rossonero. Si attendono “nuovi aggiornamenti settimana prossima”, ma al momento la sensazione è che il Milan sia orientato verso altre piste per rinforzare la mediana.

La priorità del calciomercato Milan, sempre secondo quanto riportato da Di Marzio, si è spostata su una questione ben più spinosa e cruciale per il futuro della squadra: quella di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, uno dei pilastri della formazione rossonera e tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, è finito nel mirino di diversi top club europei. Mantenere Theo Hernandez a Milanello è diventato un obiettivo primario per la dirigenza, che vuole blindare uno dei suoi giocatori chiave. Le trattative per il suo rinnovo contrattuale o, in caso di mancato accordo, la valutazione di offerte irrinunciabili, stanno assorbendo gran parte delle energie del reparto mercato.

In sintesi, il calciomercato Milan di questa estate si preannuncia movimentato. Mentre la pista Xhaka sembra raffreddarsi a causa delle elevate pretese economiche del Bayer Leverkusen e della politica del club di non voler investire cifre importanti su giocatori over 30, l’attenzione si concentra sulla gestione di una situazione delicatissima come quella legata a Theo Hernandez. Il Milan è chiamato a prendere decisioni importanti per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare al meglio la prossima stagione, tra campionato e Champions League. I tifosi rossoneri attendono con ansia i prossimi sviluppi, sperando in rinforzi mirati e nel mantenimento dei propri talenti.