Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Leao! Il portoghese avrebbe deciso questa cosa, la ricostruzione

Mercato Milan, importante indiscrezione su Rafael Leao: il portoghese vorrebbe cambiare aria ma per il club rossonero è incedibile

Secondo quanto riportato da TMW, Rafael Leao sarebbe propenso a lasciare il calciomercato Milan, ma solo dietro un’offerta di livello adeguata per il club rossonero, che chiede circa 130 milioni di euro per il giocatore. Tuttavia, al momento c’è un’offerta da 25 milioni di euro per lui a livello d’ingaggio dall’Arabia, meta che il ragazzo non prende in considerazione.

Il club rossonero vorrebbe trattenere Leao, soprattutto considerando che ci saranno diverse cessioni in programma, tra cui quella di Theo Hernandez non sembra essere l’unica. La dirigenza del Milan dovrà valutare se aumentare l’offerta per Leao o se accettare la possibilità di perderlo a fine stagione.