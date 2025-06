Mercato Milan, Tare guarda in Bundesliga! Colpo d’esperienza a centrocampo, idea sul tavolo

Mercato Milan, Igli Tare guarda in Bundesliga: idea Granit Xhaka per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Ultime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di rinforzare la mediana con un giocatore di esperienza e qualità. Il nome di Granit Xhaka, centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen, è emerso come uno dei possibili obiettivi del club rossonero.

Xhaka, reduce da una stagione da protagonista con la squadra di Xabi Alonso, sembra essere aperto a una nuova esperienza e potrebbe lasciare la Germania già in estate. Al momento non ci sono stati contatti diretti tra le parti, ma il nome di Xhaka è presente nella lista della dirigenza milanista per alzare il tasso di esperienza e qualità a centrocampo.

Il Milan valuta diversi profili, ma Xhaka rappresenterebbe un innesto di spessore sia in termini tecnici che di leadership. L’ex Arsenal ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore, con una vasta esperienza in squadre di alto livello. La sua presenza a centrocampo potrebbe essere un fattore importante per il Milan, che cerca di rinforzare la squadra per competere ai massimi livelli.

La Bundesliga è un campionato che il Milan sta prendendo in considerazione per trovare nuovi talenti, e Xhaka potrebbe essere un’opzione interessante. Il giocatore ha dimostrato di essere in grado di adattarsi a diverse squadre e stili di gioco, e potrebbe essere un buon innesto per il Milan.

In ogni caso, la trattativa è ancora in una fase iniziale, e sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni. Il Milan sembra essere determinato a rinforzare la squadra, e Xhaka potrebbe essere un’opzione da non sottovalutare. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili e prendere una decisione che sia nel migliore interesse della squadra.