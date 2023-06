Icardi Milan: i rossoneri ci pensano, c’è un problema! Cosa succede

Icardi Milan: i rossoneri ci pensano, ma c’è un problema! IL PSG cerca la squadra, ma l’ingaggio dell’ex Inter è alto

Anche SportMediaset riporta di un interessamento del Milan per Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter farà ritorno al PSG, ma il club parigino è alla ricerca di un offerente.

La società francese, infatti, potrebbe liberarlo per una cifra compresa fra i 15 e i 20 milioni di euro. Non è questo l’ostacolo per il club rossonero. È l’ingaggio: 7 milioni sono troppo per la policy del Milan, che chiederebbe all’argentino di ridursi lo stipendio.