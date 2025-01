Mercato Milan, Ibrahimovic apre la caccia al bomber: tutti i nomi sul taccuino della dirigenza

Condividi via email

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic per l’estate tiene aperta la caccia al nuovo numero 9: tutti i nomi sul taccuino

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan per l’estate ha aperto la caccia al nuovo numero 9:

PAROLE – «Santiago Gimenez del Feyenoord resta sul taccuino della squadra mercato meneghina e, in realtà, una trattativa è già stata avviata da tempo, Lorenzo Lucca dell’Udinese rappresenta un’opportunità presentata dal suo agente e che verrà ridiscussa nei prossimi mesi, mentre Troy Parrot, attaccante irlandese classe 2002 dell’Az Alkmaar, è fra i nomi che ancora scaldano l’interesse della dirigenza del Diavolo. Maggiormente complesse, invece, per concorrenza e costi, le piste che portano a Victor Osimhen e Benjamin Sesko. Il Milan cerca un 9 ed entro i prossimi sei mesi dovrà necessariamente trovarne uno per il futuro».