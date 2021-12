Mercato Milan: i rossoneri hanno individuato l’erede di Ibrahimovic. Attaccante polacco, vecchio pallino della Serie A. Il nome

Il mercato Milan inizia a riempirsi di sfaccettature intriganti, pensando anche al futuro e non soltanto al presente. Fermo e restando che i rossoneri a gennaio faranno un difensore, la società si sta muovendo anche per l’erede di Ibrahimovic.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan sta osservando attentamente il profilo di Patrick Shick. In passato alla Sampdoria e poi alla Roma, il polacco non ha convinto molto con i giallorossi, ma in Germania sta facendo faville. Il costo è molto alto, ma i rossoneri vorranno provarci.