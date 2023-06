Mercato Milan, i nomi in uscita sono tanti! Tutti i dettagli. In Milan Verona, potrebbe essere l’ultima apparizione in rossonero

Non solo mercato in entrata: anche il mercato in uscita del Milan è ricco di nome. In Milan Verona, è stata l’ultima apparizione per Tatarusanu, Bakayoko, Dest e Vranckx.

Da trovare una nuova sistemazione per Rebic e Ballo-Touré; si attendono offerte per Origi e De Ketelaere.