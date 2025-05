Mercato Milan, importante indiscrezione sul futuro di Pellegrino: messaggio chiaro dell’Huracan ai rossoneri

Mercato Milan, c’è l’indiscrezione sul futuro di Marco Pellegrino: l’Huracan vorrebbe estendere il prestito del difensore

Secondo quanto riferisce TyC Sports in Argentina, l’Huracan sta cercando di trattenere Marco Pellegrino, il difensore di proprietà del calciomercato Milan che è stato ceduto in prestito al club di Buenos Aires a gennaio. L’attuale accordo tra le due società scade il prossimo 30 giugno e l’agente del giocatore si trova in Italia per discutere con il Milan la possibilità di estendere il prestito fino a dicembre.

Pellegrino avrebbe già dato il suo consenso per continuare a giocare all’Huracan e l’agente sta lavorando per convincere il Milan a prolungare l’accordo. La decisione finale spetterà al club rossonero, che dovrà valutare se estendere il prestito di Pellegrino o richiamarlo in Italia per valutare le sue possibilità per la prossima stagione. Il Milan dovrà considerare le opzioni e decidere cosa sia meglio per il giovane difensore e per la squadra.