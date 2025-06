Mercato Milan, L’Al-Hilal non molla Theo Hernández: pressing per il terzino rossonero. Cosa è successo oggi

Mercato Milan, l’Al Hilal torna con prepotenza su Theo Hernandez: è successo nel pomeriggio, clamoroso retroscena

L’Arabia Saudita continua a guardare con insistenza al campionato italiano per rafforzare i propri club, e in questo scenario l’Al-Hilal torna prepotentemente alla carica per Theo Hernández. Il club saudita, che già in passato aveva manifestato un forte interesse per il terzino sinistro del calciomercato Milan, sta cercando di riaprire un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice. L’obiettivo primario dei “Leaders” è chiaro: portare a Riad uno dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, capace di garantire spinta offensiva e solidità difensiva sulla fascia sinistra.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, l’Al-Hilal ha rinnovato il proprio interesse per il calciatore francese, ex Real Madrid, e sta provando ogni strada per intavolare una trattativa. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice, principalmente a causa della ferma posizione del giocatore. Theo Hernández si è sempre mostrato rigido riguardo a un eventuale trasferimento in Arabia Saudita, preferendo rimanere in Europa e, in particolare, al Milan, dove è diventato un perno fondamentale della squadra e uno dei giocatori più amati dai tifosi. La sua volontà, in questi casi, è spesso decisiva e senza il suo assenso, l’operazione appare estremamente complicata.

L’Al-Hilal, consapevole delle difficoltà legate alla trattativa per Hernández, sta parallelamente monitorando altre piste per non farsi trovare impreparato. Nel caso in cui il francese dovesse rimanere fermo sulle sue idee e rifiutare ogni offerta proveniente dall’Arabia, il club saudita potrebbe riattivare un’altra pista già esplorata in passato: quella che porta ad Angeliño della Roma. Il terzino spagnolo, arrivato nella capitale italiana a gennaio, si è ben integrato nel campionato italiano, mostrando buone qualità e adattabilità. Sebbene non abbia lo stesso appeal mediatico e il medesimo status internazionale di Theo Hernández, Angeliño rappresenterebbe comunque un’alternativa di livello per la fascia sinistra dell’Al-Hilal, offrendo esperienza europea e qualità tecniche.

La ricerca di un terzino sinistro da parte dell’Al-Hilal dimostra la volontà del club di rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista della prossima stagione, con l’ambizione di dominare il campionato saudita e di figurare al meglio nelle competizioni asiatiche. La dirigenza saudita è pronta a investire cifre importanti per raggiungere i propri obiettivi, ma dovrà fare i conti con le volontà dei calciatori, elemento sempre più determinante nel calciomercato moderno. Nelle prossime settimane, il futuro di Theo Hernández e le mosse dell’Al-Hilal saranno sicuramente tra i temi più caldi del calciomercato internazionale, con la situazione che potrebbe evolvere rapidamente a seconda delle decisioni del giocatore e delle strategie del club arabo.