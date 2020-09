Mercato Milan, Hauge ormai vicinissimo: la conferma di Sportmediaset

Mercato Milan: l’edizione odierna di Sportmediaset conferma le voci secondo cui il talento norvegese Hauge ssarebbe ad un passo

Un nome ricorrente, che viene ripetuto ormai ciclicamente da giovedì sera: quell’assist per il momentaneo vantaggio del Bodo/Glimt al Meazza nel preliminare di Europa League, quel destro fulminante all’incrocio dei pali che ha trafitto Donnarumma, nonché una prestazione davvero superlativa, pare aver spianato la strada che porta a Milanello per Jens Petter Hauge.

Secondo quanto riportato dall’esperto Claudio Raimondi, nel suo servizio andato in onda a Sportmediaset poco fa, il talento norvegese ha talmente stregato Maldini e Massara dal ritrovarsi a un passo dal vestire la maglia rossonera per i prossimi anni, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Si attenderanno novità in merito, o magari qualche conferma da parte di Pioli, nel corso della conferenza stampa che avverrà tra qualche istante.