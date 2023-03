Mercato Milan, occhi sul gioiellino croato: lo vuole mezza Europa

Il Milan mette gli occhi su un giovane talento ambito sul mercato da diverse squadre europee. Le ultime novità

Il Milan resta sempre vigile sul mercato, specialmente per quanto riguarda i giovani talenti. I rossoneri, come riportato da 90min, hanno messo gli occhi su Luka Vuskovic, difensore gioiello dell’Hajduk Spalato. Il classe 2006 è già in pianta stabile nella prima squadra del club con un contratto valido fino al 2026.

Su di lui Manchester City e PSG sono in pole position. Si registra anche l’interesse di Borussia Dortmund, Lione, Benfica, Real Madrid, Juventus e Bayern Monaco. La richiesta dei croati è di 12 milioni di euro.