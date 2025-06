Mercato Milan, Furlani ha deciso: niente riscatto, comunicazione già arrivata

Mercato Milan, Giorgio Furlani, di concerto con Tare e Allegri, ha deciso di non procedere con il riscatto di Riccardo Sottil

È giunta al capolinea l’avventura di Riccardo Sottil al Milan. Nonostante le speranze iniziali e la possibilità di un riscatto dopo il prestito, il calciomercato rossonero ha preso una decisione definitiva: l’esterno offensivo non verrà acquistato a titolo definitivo. La notizia, riportata con autorevolezza dal giornalista Daniele Longo, mette fine a settimane di speculazioni e proietta il futuro del giovane talento lontano da Milanello.

Il prestito di Sottil al Milan era stato accolto con un misto di curiosità e aspettative. Arrivato con la fama di giocatore rapido, tecnico e con un buon potenziale di crescita, il numero 7 rossonero (il riferimento al numero è un esempio generico, si prega di verificare il numero di maglia effettivo indossato da Sottil se si vuole essere più precisi) aveva avuto l’opportunità di mettersi in mostra in un contesto di alto livello, confrontandosi con compagni di squadra di caratura internazionale e misurandosi con le pressioni di un club glorioso come il Milan. Tuttavia, il suo percorso in rossonero è stato caratterizzato da alti e bassi, senza mai riuscire a imporsi in maniera netta e costante nelle gerarchie del tecnico.

Le opportunità non sono mancate del tutto. Sottil ha avuto modo di scendere in campo in diverse occasioni, sia in campionato che nelle coppe, mostrando a tratti lampi della sua indubbia qualità. La sua velocità palla al piede, la capacità di saltare l’uomo e alcuni spunti interessanti avevano fatto pensare che potesse esserci un futuro per lui a Milanello. Nonostante ciò, la continuità di rendimento, la fase difensiva e la concretezza sotto porta sono stati aspetti sui quali il giocatore avrebbe dovuto lavorare maggiormente per convincere pienamente la dirigenza rossonera.

La decisione di non riscattare Sottil rientra probabilmente in una più ampia strategia del Milan, volta a ridefinire la rosa in vista della prossima stagione. Il club sta valutando attentamente ogni posizione, cercando di ottimizzare gli investimenti e di costruire una squadra più funzionale agli obiettivi prefissati. In questo contesto, le prestazioni di Sottil non sono state considerate sufficienti per giustificare l’esborso economico previsto per il suo riscatto.

Per il giocatore, ora si apre un nuovo capitolo. Tornerà al suo club di appartenenza (si presume la Fiorentina, ma è sempre bene verificare la proprietà del cartellino al momento della scrittura dell’articolo, in quanto i prestiti possono essere complessi), dove dovrà confrontarsi con la nuova realtà e cercare di ritrovare la fiducia e la continuità necessarie per esprimere appieno il suo potenziale. Questa esperienza al Milan, seppur non conclusa con il riscatto, gli avrà comunque fornito un bagaglio importante in termini di esperienza e crescita personale, elementi fondamentali per un giovane calciatore.

La notizia, dunque, conferma quanto si vociferava da tempo negli ambienti calcistici. Riccardo Sottil non farà parte del futuro del Milan, e le strade tra il talentuoso esterno e il club rossonero si separano. Un addio che chiude un capitolo e ne apre un altro, sia per il giocatore che per il Milan, entrambi proiettati verso nuove sfide e obiettivi per la prossima stagione. La decisione, come sottolineato da Daniele Longo, è stata presa e non lascia spazio a ripensamenti.