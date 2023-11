Mercato Milan, ecco i “magnifici” cinque! Tutti gli attaccanti sulla lista di Furlani per la sessione di gennaio

Gennaio si avvicina e il mercato Milan studia attentamente l’evoluzione della situazione legata agli attaccanti.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, David non è il principale candidato per i rossoneri. Oltre al giocatore del Lille, ci sono altri 4 giocatori sulla lista di Furlani: Adams del Montpellier, Guirassy dello Stoccarda, Santiago Gimenez del Feyenoord e per finire Vangelis Pavlidis dell’AZ Alkmaar.