Mercato Milan, rossoneri completamente spiazzati! Il top club piomba sull’obiettivo a centrocampo, scenario inaspettato

Mercato Milan, Diavolo spiazzato dall’interesse della Juve per Frendrup del Genoa: aumenta la concorrenza per il centrocampista

Come riferito da Tuttosport, potrebbe complicarsi per il calciomercato Milan la corsa a Frendrup, centrocampista del Genoa individuato da tempo come possibile rinforzo a metà campo.

Giuntoli starebbe studiando una formula “alla Di Gregorio”, ossia un prestito con obbligo di riscatto garantito fissato sui 15-16 milioni di euro. I rossoblù valutano il giocatore 20 milioni. Da capire se il Milan proverà il rilancio o cambierà obiettivo.