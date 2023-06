Frattesi Milan: la società si muove, ecco la prossima mossa! L’obiettivo è superare l’Inter nella corsa per il centrocampista

Il derby di mercato tra Milan e Inter per Davide Frattesi entra nel vivo a breve. L’Inter è in vantaggio sul giocatore, in virtù di quell’accordo che aveva preso settimane fa. I rossoneri, però, non si arrendono.

Secondo quanto riporta gazzetta.it, il Milan avrebbe fissato un summit per la metà della prossima settimana con il Sassuolo. C’è da capire se il club neroverde abbasserà la sua pretesa, fissata per 40 milioni di euro.