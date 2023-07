Frattesi Milan: svelato un retroscena sugli obiettivi del club. I rossoneri ci hanno provato, ma sono due i concreti obiettivi

Davide Frattesi sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter: i neroazzurri hanno trovato l’accordo con il Sassuolo. Il Milan era in corsa, ma non era in vantaggio.

Come riporta stamattina il Corriere della Sera, Frattesi non era il primo obiettivo di mercato dei rossoneri per il centrocampo. In cima alla lista di Furlani e Moncada c’erano e ci sono invece Reijnders dell’Az Alkmaar e Musah del Valencia.