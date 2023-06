Frattesi Milan: l’asta è conclusa! C’è l’intesa con un altro club. Il giocatore del Sassuolo ha scelto l’Inter per il suo futuro

La concorrenza è stata beffata: è l’Inter la squadra più vicina a chiudere il colpo Davide Frattesi, superando Juventus, Milan e Roma.

Lo riporta con sicurezza La Gazzetta dello Sport, che spiega come il giocatore sia ormai più vicino all’Inter, che ha raggiunto l’intesa con il Sassuolo per il trasferimento a titolo definitivo in cambio di 35 milioni di euro.