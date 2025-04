Mercato Milan, Fofana intoccabile! Dialogo col calciatore, futuro definito in vista dell’estate

Condividi via email

Mercato Milan, i rossoneri hanno preso una decisione precisa su Fofana: il centrocampista ex Monaco è considerato incedibile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione in vista della propria estate per quanto riguarda il futuro di Fofana, centrocampista francese leader della squadra rossonera sia di Fonseca che di Conceicao.

Fofana ha dimostrato di essere un centrocampista solido come la roccia, combinando distanza coperta, palloni recuperati e 8 assist. Un acquisto fantastico e un asset da cui ripartire senza ombra di dubbio.