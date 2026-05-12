Il mercato del Milan è un flop: investimenti pesanti, ma i conti non tornano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il fallimento degli acquisti rossoneri: da Nkunku a Jashari, la resa è insufficiente

L’analisi dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla stagione rossonera è impietosa e mette in evidenza le criticità della gestione tecnica e dirigenziale: «Spesa sì, resa no. Da Nkunku a Jashari, i conti non tornano». Nonostante gli ingenti investimenti effettuati da RedBird, quasi tutti i nuovi innesti arrivati a disposizione di Massimiliano Allegri tra l’estate e gennaio hanno profondamente fallito. Le uniche eccezioni in un quadro desolante sono rappresentate da Luka Modric e Adrien Rabiot, definiti come gli unici che «hanno convinto in questa stagione», portando esperienza e qualità in un gruppo che ha faticato a trovare un’identità.

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono soprattutto i calciatori più pagati della campagna acquisti. In particolare, sono due i rinforzi che hanno deluso di più, rappresentando il fallimento economico oltre che tecnico, poiché «sono anche quelli che sono costati di più». Si tratta di Ardon Jashari, pagato ben 34 milioni di euro, e Christopher Nkunku, arrivato per 30 milioni. Entrambi dovevano rappresentare il salto di qualità per il centrocampo e l’attacco del Milan, ma finora il loro apporto è stato ampiamente al di sotto delle aspettative della proprietà e della tifoseria.

Dalle delusioni estive all’innesto fantasma di gennaio

La lista dei bocciati prosegue con altri profili che non hanno garantito la solidità sperata: «Samuele Ricci (23 milioni), Koni De Winter (18 milioni) e Pervis Estupinan (17 milioni)» non hanno reso secondo le attese. Nemmeno il mercato di riparazione ha invertito la rotta: l’unico innesto di gennaio è stato Niclas Fullkrug, giunto in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Anche il centravanti tedesco, però, rientra nel bilancio negativo dell’annata, in quanto «non ha mai convinto e ha segnato finora una sola rete», certificando una crisi che ora mette in discussione l’intero progetto sportivo.