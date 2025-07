Mercato Milan, Allegri gongola e si congratula con Tare! Colpo apprezzatissimo. Il retroscena

Mercato Milan, Massimiliano Allegri gongola per l’arrivo di Estupinan: acquisto apprezzatissimo per queste precise qualità

Il calciomercato Milan si prepara ad accogliere un nuovo, promettente innesto nel suo roster difensivo, ma con un occhio di riguardo alla fase offensiva. Stiamo parlando di Pervis Estupiñán, il terzino ecuadoriano che, secondo quanto riportato da Gozzini della Gazzetta dello Sport, ha già conquistato la fiducia e l’entusiasmo del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. L’arrivo di Estupiñán segna un altro importante tassello nella costruzione del nuovo Milan sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e di Allegri, entrambi determinati a forgiare una squadra competitiva e spettacolare.

L’allenatore rossonero ha avuto modo di studiare approfonditamente le caratteristiche del giocatore tramite video, rimanendo particolarmente impressionato dalla sua spiccata propensione offensiva. Nonostante sia un difensore, Estupiñán è noto per le sue incursioni sulla fascia, i suoi cross precisi e la sua capacità di spingere costantemente in avanti, creando pericolose sovrapposizioni. Questa vocazione offensiva è un aspetto che Allegri ha subito notato e apprezzato, vedendola come un potenziale valore aggiunto per le manovre d’attacco del Milan.

“Ho avuto modo di apprezzarlo in video, dove spesso si vede lanciarsi in attacco: il giocatore ha una spiccata propensione offensiva,” ha dichiarato Allegri, le cui parole sono state riprese da Gozzini sulla Gazzetta dello Sport. Questa affermazione sottolinea come il tecnico abbia già individuato le qualità migliori di Estupiñán, quelle che lo rendono un terzino moderno e in linea con le esigenze del calcio contemporaneo, dove i difensori esterni sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale sia in fase di copertura che di costruzione del gioco.

Tuttavia, è altrettanto chiaro che il lavoro su Estupiñán non si limiterà solo a esaltarne le doti offensive. La fase difensiva, fondamentale per qualsiasi squadra che ambisca ai massimi livelli, sarà curata meticolosamente dallo stesso Allegri. “A migliorarlo dal punto di vista difensivo penserà Max,” conclude il trafiletto di Gozzini, evidenziando la fiducia del giornalista nella capacità di Allegri di affinare le capacità tattiche e di posizionamento del giocatore. Questo implica un programma di allenamento personalizzato e un’attenzione particolare ai dettagli difensivi, elementi che sono da sempre un marchio di fabbrica delle squadre allenate da Allegri.

L’arrivo di Estupiñán si inserisce in una più ampia strategia di mercato del Milan, orchestrata dal nuovo DS Igli Tare, volta a rinforzare la squadra in ogni reparto con giocatori giovani, dinamici e con ampie prospettive di crescita. La sinergia tra Tare e Allegri sembra già funzionare a pieno regime, con entrambi i professionisti focalizzati sulla creazione di un Milan che possa tornare a competere per i trofei nazionali e internazionali. I tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere Estupiñán in campo, sperando che possa diventare un punto fermo della difesa e un protagonista delle azioni offensive del Diavolo. La stagione si preannuncia ricca di aspettative e il lavoro sul campo sarà cruciale per trasformare queste promesse in realtà tangibili.