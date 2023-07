El Bilal Touré Milan: sirene inglesi per lui! Pronta la sfida al club. L’Everton fa sul serio per il giocatore, obiettivo rossonero

Non solo l’Atalanta su El Bilal Touré, giocatore dell’Almeria e obiettivo di mercato del Milan. Anche sirene inglesi per lui.

Come riporta Sky Sports UK, l’Everton fa sul serio per il giocatore e lavora al sorpasso sull’Atalanta: i Toffees avrebbero allacciato i contatti con l’Almeria proprietario del cartellino del ragazzo, provando ad accelerare in maniera definitiva per portare in Inghilterra Touré.